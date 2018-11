Popradar organiseert demopanel voorafgaand aan finale Haagse Song van het Jaar

De organisatie Popradar, voorheen bekend als Haags Pop Centrum, is één van de organisatoren van de verkiezing van de Haagse Song van het Jaar. Samen met het Paard, Den Haag FM, 3VOOR12/Den Haag én jou zijn we wederom op zoek naar het beste Haagse nummer van het afgelopen jaar.

Voorafgaand aan de finale van de verkiezing, op vrijdag 14 december in het Paard, organiseert Popradar Music Support de tweede editie van Drop It Like It’s Hot, oftewel een demopanel waar Haagse muzikanten hun songs kunnen laten beoordelen door professionals uit de muziekscene. Ook krijgen zij dan antwoord op vragen als hoe krijg je jouw muziek de wereld in, zodat de mensen het ook echt gaan horen? Welke media moet je benaderen, hoe pak je dat aan en hoe kom je op de radio? Artiesten die hieraan mee willen doen, moeten hun song mailen naar lenny@popradar.nl.

De verkiezing van de Haagse Song van het Jaar wordt voor de vierde keer gehouden. Stemmen kan tot 13 december op Haagsesongvanhetjaar.nl. Op de website staat een ‘shortlist’ met zo’n honderd liedjes. Je kan ook een vrije keuze invullen. Er is dit jaar naast de publieksstemming ook een vakjury bestaande uit programmeurs uit de Haagse muziekscene. Vorig jaar won The Navigators de verkiezing met het nummer ‘The rock’. De groep nam toen voor de derde keer de officiële wisseltrofee mee naar huis, met daarbij de opdracht om ‘iets’ toe te voegen aan de bokaal. Eerder gingen De Kraaien en Piñata er met de award vandoor.