IJsbeeldenexpositie Cool Event in teken van ´Tales of Steam & Ice´

Ruud Straver te gast in Mediamix op Den Haag FM

Zondagavond is Ruud Straver te gast in het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM.

Ruud is wellicht beter bekend als Rob van den Berg. En dan hebben we het over eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Ruud is één van de oprichters van het Hofstad Radio. Eigenlijk het eerste station in Den Haag dat met informatieve programma begon. Ruud was elk half uur te horen met ‘Hofstadtief’. Met Ruud gaan we terug naar die tijd en we bespreken ook zijn verdere (radio-)loopbaan.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.