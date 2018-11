Shelly Sterk in daklozenkrant Straatnieuws

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws staat onder meer een interview met Shelly Sterk. In korte tijd heeft de Haagse een plekje veroverd in medialand. Na haar overstap van RTL naar Talpa is ze nu voornamelijk te zien in ‘Shownieuws’. En niet geheel onbelangrijk: ze werd dit jaar door FHM verkozen tot mooiste vrouw van Nederland.

Verder in de krant een interview met de Haagse nachtburgemeester Sjoerd van Schuylenburch. Hij organiseerde een nacht gratis ‘clubhoppen’, was voor een dag directeur van het Mauritshuis en maakt zich hard voor broedplaatsen voor jong talent. Toch gaat ook hij wel eens vroeg naar bed. “Je hoeft niet elke nacht de lichten van de stad uit te doen.”

In Straatnieuws ook een terugblik op de bijzondere zwemactie van Maarten van der Weijden, die met zijn elfstedenzwemtocht 4,7 miljoen euro ophaalde voor kankeronderzoek. Straatnieuws wordt mede gemaakt en verkocht door dak- en thuislozen in de regio Den Haag en Rotterdam. De nieuwe editie is vanaf komende donderdag te koop. Den Haag FM is mediapartner van de krant.