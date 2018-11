OM: “Steeds meer en steeds jongere meisjes in handen van loverboys”

De Voedselbank moet binnenkort weg uit huidige locatie

De Voedselbank Haaglanden is op zoek naar een nieuwe locatie omdat er bij de huidige plek aan de Boomaweg een nieuwe woonwijk gebouwd gaat worden. Voor de verhuizing heeft de Voedselbank iets minder dan een jaar de tijd. Dat is door gemeente en de projectontwikkelaar mondeling toegezegd aan de Voedselbank, maar ze wachten nog op de schriftelijke bevestiging.

De kosten voor de huidige locatie van de Voedselbank zijn relatief laag. Coördinator Ton van Schie vreest dat de kosten van de nieuwe plek veel hoger zullen uitvallen. Kosten die niet doorberekend kunnen worden aan de klanten. Volgens Van Schie is de huur nu ongeveer 60.000 euro per jaar.

Over een nieuwe locatie is de Voedselbank al in gesprek met de gemeente. De Voedselbank heeft zijn oog op een braakliggend stuk grond van de gemeente aan de Madepolderweg laten vallen. Daar wil de Voedselbank een nieuwe hal van 1200 vierkante meter gaan bouwen.

Winkeltje

De Voedselbank Haaglanden is verantwoordelijk voor het leveren van voedselpakketten aan 1600 huishoudens in Zuid-Holland West. In Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk zijn er 22 uitdeelpunten, maar de Voedselbank wil een andere manier van distribueren. Zo wil ze een paar vaste locaties als een soort winkeltje waar mensen dan zelf naartoe kunnen komen om voedsel uit te zoeken. Nu halen mensen nog voorgesorteerde voedselpakketten op bij de uitdeelpunten.