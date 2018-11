OM: “Steeds meer en steeds jongere meisjes in handen van loverboys”

Steeds meer jonge meisjes vallen in handen van loverboys en de slachtoffers worden steeds jonger. Dat zegt Wouter Bos, de Haagse officier van justitie van mensenhandelzaken tegen Omroep West. Terwijl het probleem groter wordt, behandelt het Openbaar Ministerie (OM) minder zaken.

“We denken dat de problematiek een stuk groter is dan de zaken die we daadwerkelijk zien”, zegt Bos. “Vraag en aanbod kwamen vroeger bij elkaar doordat je naar prostitutiestraat toe moest. Die werden goed gecontroleerd en daar werkten echt alleen volwassenen. Nu komen vraag en aanbod bij elkaar via internet en dat maakt het mogelijk dat ook jongeren actief zijn in dit werk.”

Jaarlijks worden ruim 1.300 minderjarige meisjes seksueel uitgebuit, is de schatting van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Hoeveel loverboy-slachtoffers daarbij zitten, wordt niet bijgehouden. Bij het OM kwamen vorig jaar slechts 141 mensenhandelzaken binnen. Volgens Bos komt dat onder andere door het lage aantal aangiftes: “Meisjes durven geen aangifte te doen uit schaamte of angst voor hun loverboy. En ze gaan een stevig strafproces in.”

Slot en grendel

Officier Wouter Bos wil de loverboys achter slot en grendel, maar denkt dat een deel van de oplossing ligt in het vervolgen van de klanten. “Zonder vraag geen aanbod. Die klanten maken zich schuldig aan ernstige strafbare feiten door seks te hebben met minderjarigen. Het is ons een doorn in het oog dat er alleen werkstraffen wordt opgelegd, klanten moeten een celstraf krijgen.”