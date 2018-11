Winnende wandschildering voor Schipholboogtunnel officieel onthuld

Volgende week wordt de winnende wandschildering voor de Schipholboogtunnel officieel onthuld

Wanneer je fietst van de Reigersbergenweg in Haagse Hout naar de Populierendreef in Voorburg, of andersom, dan fiets je door de Schipholboogtunnel. De tunnel maakte tot voor kort een nogal verloederde indruk. Hoog tijd voor een opknapbeurt. Daarom is de tunnel met een graffitikunstwerk mooi gemaakt.

Na een online stemming waaraan iedereen kon meedoen, koos de gemeente voor het ontwerp van de bekende graffiti-artiest Artdrenaline. De officiële opening is op maandag 3 december vanaf 16.00 uur.

Foto: The Hague Street Art