D66: “Meer Haagse MBO’ers naar musea”

Meer in

D66 in de gemeenteraad wil dat meer MBO-studenten naar musea gaan. Om dat te bereiken wil de partij dat de gemeente meer gaat samenwerken met onderwijs- en cultuurinstellingen.

In Rotterdam kunnen MBO’ers al kansnemen aan een speciaal programma in museum Boijmans van Beuningen. “Den Haag heeft ook verschillende prachtige musea waar jongeren veel kunnen leren en ervaren”, zegt gemeenteraadslid Birgül Özmen. “Haagse musea doen al veel, maar door hier ook een project naar Rotterdams voorbeeld te starten, pakken we de kans nog meer jongeren naar musea te krijgen.”

Het Rotterdamse project ‘Van Kijken naar Zien’ bestaat uit meerdere onderdelen. Voordat de MBO’ers het museum bezoeken, krijgen ze een voorbereidende les. Daarop volgt de rondleiding langs belangrijke museumstukken. D66 denkt dat dat hun kijk op de wereld zal verbreden. “De kennismaking met kunst helpt jongeren om minder aannames te doen en zaken vanuit verschillende perspectieven te zien. Dat maakt cultuureducatie zo belangrijk”, aldus Özmen.

Foto: Daan de Ligt