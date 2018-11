Haagse Stadspartij: “Maak de Voedselbank niet dakloos”

De Voedselbank Haaglanden dreigt dakloos te worden, als er niet snel een nieuwe locatie voor het distributiecentrum wordt gevonden. De Haagse Stadspartij wil dat het stadsbestuur daarbij gaat helpen.

De Voedselbank moet over drie maanden het distributiecentrum aan de Boomaweg verlaten. Raadsleden Peter Bos en Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij vinden dat “zeer zorgelijk” en pleiten voor een vervangende locatie. “De Voedselbank is helaas onmisbaar voor duizenden Hagenaars die het niet breed hebben. Wekelijks worden 2.000 voedselpakketten verstrekt aan mensen die onder de armoedegrens leven. Armoede is een groot probleem in Den Haag en de Voedselbank is al 15 jaar een belangrijke partner van de gemeente als het gaat om het tegengaan van armoede”, zegt Faïd.

Leveranciers en particulieren doneren hun overschotten die ze niet meer kunnen verkopen aan de Voedselbank. Peter Bos: “Dankzij de Voedselbank wordt voedselverspilling tegengegaan, ook dat is een reden om te pleiten voor voortzetting van de Voedselbank.” De raadsleden roepen het stadsbestuur op om de Voedselbank snel een nieuwe locatie aan te bieden.

Foto: Voedselbank Haaglanden