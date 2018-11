Je OV-chipkaart opladen in de tram? Het is binnenkort mogelijk

Binnenkort kun je je OV-chipkaart opladen in de trams van de HTM. Dat kon eerst niet en dus moest je een los kaartje kopen van 3,50 euro als er te weinig geld op je OV-chipkaart stond.

De oplaadpunten zijn nog niet in alle 200 trams van de regio Haaglanden geïnstalleerd. Dat duurt nog zeker tot volgend jaar zomer.

In bussen van de HTM is het niet meer mogelijk om je OV-chipkaart op te laden. Daar werd te weinig gebruik van gemaakt en dus haalde de HTM de oplaadautomaten in 2016 weg.