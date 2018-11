Knaagdierenopvang Het Knagertje: “Liever geen vergiftigde ratten brengen”

Geertje van Kranen van knaagdierenopvang Het Knagertje ziet het niet meer zitten om door de gemeente vergiftigde ratten te ontvangen om ze vervolgens in te laten slapen. “Ik betaal dertig euro per keer om een dier te laten inslapen. Dat besteed ik liever aan het in leven houden van een dier”, vertelt Geertje op Den Haag FM.

Het merendeel van de ratten dat binnenkomt bij Het Knagertje moet worden ingeslapen bij een dierenarts. “Het is een rotgezicht om de diertjes te zien creperen dus laten we ze maar inslapen.” Met de gemeente is nu dan ook de afspraak gemaakt dat de verdelgingsdienst de ratten komt ophalen. De knaagdierenopvang hoeft de wilde bruine rat niet langer op te gevangen of te verzorgen, ook al vindt Geertje het toch jammer. “De wilde ratten hebben eigenlijk een veel mooiere vacht en bouw dan de tamme dieren. Helaas kun je de wilde ratjes eigenlijk niet meer tam maken.”

Van Kranen vindt dat de rattenoverlast anders aangepakt zou moeten worden. “Ik zie ze vooral bij de overvolle prullenbakken en op plekken waar etensresten van het balkon worden gegooid”, vertelt ze tegen Den Haag FM. “Als we daar wat aandoen wordt de overlast vanzelf minder.”

Foto: Wikipedia, Jonathan Billinger

Luister hier naar het interview met Geertje van Kranen op Den Haag FM.