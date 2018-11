Michel Rogier zamelt door misverstand nogmaals kado’s in voor Sintvoorieder1

Michel Rogier zamelt woensdag opnieuw kado’s in voor stichting Sintvoorieder1. Tijdens de actieweek van Den Haag FM voor de stichting bracht Rogier namens het CDA Den Haag al kado’s, maar hij blijft enthousiaste berichten ontvangen van mensen die nog willen bijdragen.

Het aankondigende bericht dat Michel vorige week woensdag op de markt in Loosduinen kado’s zou inzamelen werd op die ochtend geplaatst door de Loosduinse Krant. “Uit de berichtgeving in de krant blijkt dat men verwachte dat ik er morgen zou staan in plaats van vorige week,” vertelt Michel op Den Haag FM. Naar aanleiding van het bericht stroomt het aanbod van kado’s nog altijd bij hem binnen. “Daarom doe ik gewoon nog een keertje aanstaande woensdag, dus de 28e.”

Voorzitter van stichting Sintvoorieder1 Esther Blom is blij verrast door het plan van Michel. “We hebben gewoon nog plek voor je bijdrage”, zegt Esther op Den Haag FM. “Het komt goed uit dat we donderdag een extra inpakdag hebben ingelast.”

Luister hier naar het interview met Michel Rogier en Esther Blom op Den Haag FM.