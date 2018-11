PvdA wil hardere acties tegen loverboys

De PvdA in de Haagse gemeenteraad zegt “enorm geschrokken” te zijn van het nieuws dat steeds meer jonge meisjes in handen vallen van loverboys en dat de slachtoffers steeds jonger worden.

Gemeenteraadslid Mikal Tseggai (foto) wil dat het stadsbestuur hier harder tegen gaat optreden. “Dit nieuws is ontzettend verontrustend. Het probleem wordt groter, maar er worden minder zaken behandeld. Deze ontwikkeling moet worden doorbroken en de situatie moet snel verbeteren”, aldus Tseggai. Jaarlijks worden ruim 1.300 minderjarige meisjes seksueel uitgebuit, is de schatting van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Hoeveel loverboy-slachtoffers daarbij zitten, wordt niet bijgehouden. Bij het OM kwamen vorig jaar slechts 141 mensenhandelzaken binnen.

Ook pleit de PvdA voor een intensieve en stevige voorlichtingscampagne om de aangiftebereidheid van slachtoffers te vergroten. “Er zijn in Den Haag al goede programma’s die dit probleem bestrijden, maar blijkbaar durven meisjes uit schaamte of angst toch geen aangifte te doen. Een voorlichtingscampagne is een belangrijk middel om de problemen zowel te voorkomen als om slachtoffers te stimuleren om aangifte te doen”, aldus Tseggai.

Groep de Mos

Ook Groep de Mos in de gemeenteraad wil meer voorlichting tegen loverboys op scholen. Dat zegt gemeenteraadslid Nino Davituliani. “Hoe eerder iemand deze signalen herkent, hoe beter. Dit moet onderdeel zijn van seksuele voorlichting op alle Haagse basisscholen. Zodat jonge kinderen in groep 7 en 8 al bekend worden met dit probleem en dus op vroege leeftijd al weerbaarheid kunnen kweken.” Ook vraagt de partij het stadsbestuur om meer aandacht voor het landelijke Meldpunt Jeugdprostitutie te genereren, zodat de aangifte- en meldbereidheid worden vergroot.