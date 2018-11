Schilderswijk Moeders blijven bestaan door verlenging subsidie

Het project Schilderswijk Moeders kan voorlopig blijven bestaan omdat de organisatie in 2019 kan rekenen op een subsidie van de gemeente. Het einde leek in zicht, maar nu kan de organisatie weer een jaar vooruit. “We willen dit jaar gebruiken om nog meer Moeders op te leiden”, vertelt projectleider Marie-Hélène Valk van de Schilderswijk Moeders op Den Haag FM

Valk is ontzettend blij en dankbaar, ondanks dat ze inzette op een structurele subsidie. “We hopen in de toekomst nog steeds op subsidie voor meerdere jaren. Het lobbyen en papierwerk kost ieder jaar veel tijd die we liever in de bewoners zelf steken.” Dat lijkt Valk ook steeds meer haalbaal aangezien de Schilderswijk Moeders vanuit het stadsbestuur een brede steun krijgen. “Verschillende wethouders en partijen zijn bijzonder positief over ons initiatief.”

De Schilderswijk Moeders zijn zeventien getrainde vrijwilligsters uit de Schilderswijk die andere vrouwen in de wijk hulp bieden en activiteiten met hen ondernemen. Bijna duizend vrouwen uit de Schilderswijk die nauwelijks buiten kwamen, zijn via dit project de afgelopen vijf jaar uit hun isolement gehaald.

Luister hier naar het interview met Marie-Hélène Valk op Den Haag FM.