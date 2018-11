Veel minder gemeentepanden verduurzaamd dan gepland

Het stadsbestuur heeft de plannen om de helft van het gemeentelijke vastgoed te verduurzamen afgezwakt. In 2022 zullen niet ruim 400, maar veertig panden zijn verduurzaamd. Dat staat in een brief die het stadsbestuur aan de gemeenteraad heeft gestuurd. De Partij voor de Dieren in de gemeenteraad is niet te spreken over de bijstelling en heeft een debat over de brief aangevraagd.

In het coalitieakkoord sprak het stadsbestuur nog over de “voorbeeldrol van de gemeente” met “de ambitie om per 2022 tenminste de helft van ons vastgoed (nagenoeg) energieneutraal te hebben”. Het vastgoed van de gemeente beslaat 825 objecten. In de nieuwe brief aan de gemeenteraad stelt het stadsbestuur deze ambitie bij door hier een aantal categorieën van af te trekken: panden voor stedelijke ontwikkeling of verkoop (250), panden die kleiner zijn dan 50 vierkante meter (40), panden met een bijzondere functie (185) en verhuurde panden (270). Zo blijven er 80 panden over, waarvan het stadsbestuur de helft wil verduurzamen.

Gemeenteraadslid Robert Barker van de Partij voor de Dieren is boos over de “rekentrucs” en heeft een debat aangevraagd: “Het stadsbestuur hakt zijn doelstelling in stukken, breekt het kleinste stukje in tweeën en serveert het restant als de nieuwe ambitie. Zo wordt de duurzame ambitie gedecimeerd van ruim 400 tot veertig panden. Van het veelbelovende coalitieakkoord blijft niets over. Zo geeft de gemeente niet meer het goede voorbeeld en komt de doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn in gevaar.”