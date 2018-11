Wijkbudget Laak naar Winterlicht en Fitpark Janssonius

De winnaars van het wijkbudget voor Laak Centraal zijn bekend. Het door de gemeente beschikbaar gestelde bedrag van 50.000 euro wordt verdeeld over twee ideeën: Winterlicht en Fitpark Janssonius. Bewoners gaan nu aan de slag om de plannen verder uit te werken.

Bewoners dienden in totaal negentig ideeën in voor het budget. Een jury van wijkbewoners beoordeelde alle plannen op uitvoerbaarheid en wenselijkheid. Ook is rekening gehouden met het aantal keren dat een bepaald idee werd ingestuurd. De wijkjury besloot uiteindelijk niet voor één winnaar te gaan, maar het wijkbudget over twee verschillende ideeën te verdelen.

Voor het project Winterlicht komt in Laak Centraal sfeervolle verlichting. Van metershoge kerstbomen op het Lorentzplein, Goeverneurplein en Jonckbloetplein, tot lampjes in de bomen voor de bibliotheek in de Linnaeusstraat. Ook krijgen ruim twintig bloembakken nieuwe beplanting. Wijkbewoners die willen sporten kunnen binnekort terecht bij het nieuwe Fitpark Janssonius, op het terrein van HVV Laakkwartier.

Foto: Pexels.com