Komt RockArt naar Den Haag of kaapt een andere stad het popmuseum?

Directeur Jaap Schut van Museum RockArt begint zijn geduld te verliezen en stelt Den Haag een ultimatum. Het popmuseum moet verhuizen omdat het uit haar jas is gegroeid op de huidige locatie in Hoek van Holland. “Als we geen goed aanbod van Den Haag krijgen gaan we vanaf 1 januari ook met andere steden om de tafel”, vertelt Jaap Schut op Den Haag FM.

Al jaren wil Schut naar Den Haag verhuizen, maar de juiste locatie wordt steeds niet gevonden. “De pophistorie van Nederland hoort in de Beatstad nummer één.” De eisen van Schut zijn duidelijk. “Ik heb 2.200 vierkante meter nodig op een zichtbare en toegankelijke locatie die makkelijk te vinden is en genoeg parkeerruimte heeft.” De voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout had de voorkeur. “Had ons die kans gegeven”, beklaagt Schut.

Het museum viert in 2019 haar vijftiende verjaardag. Vanaf 1 januari starten de onderhandelingen met andere steden die serieuze interesse hebben geuit. “Als ik moet kiezen tussen een rotplek in Den Haag of een mooie locatie in Rotterdam, dan vrees ik toch het dat tweede wordt.”

Foto: FaceMePLS (Flickr)

