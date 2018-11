Ruil gebruikte cadeaus in voor ander speelgoed in Spoorwijk

Nederlandse topppianisten naar Scheveningen voor The Hague HighLights

De bekende pianisten Jan Vayne, Wibi Soerjadi en Cor Bakker spelen tijdens het slotweekend van The Hague HighLights de lichtinstallatie Keys of Light op Scheveningen. Door te spelen zetten de drie toppianisten de videoanimatie die op het het Kurhaus wordt geprojecteerd in werking.

“We zijn heel blij dat drie van Nederlands bekendste pianisten naar Scheveningen komen. Het bespelen van de installatie is voor hen ook uniek. En het is een feestelijke afsluiter van vijftien avonden videoprojecties”, aldus zakelijk leider van Feest aan Zee Annemarie Goedvolk. Jan Vayne speelt op donderdag 6 december van 19.00 tot 20.00 uur en Wibi Soerjadi op vrijdag van 20.00 tot 20.40 uur. Cor Bakker sluit zaterdag 8 december af van 20.00 tot 20.30 uur en van 21.00 uur tot 21.30 uur.

De interactieve piano-installatie Keys of Light op Scheveningen staat al sinds 8 november op Scheveningen. Naast de projectie Keys of Light op het Kurhaus is op de Ridderzaal de projectie Old Masters, New Heroes te zien. De eerste editie van The Hague HighLights is een initiatief van Feest aan Zee.

Foto: Anne Reitsma