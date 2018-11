NL-Alert, Wereld Aids Dag en gevaarlijk vrachtverkeer in Dossier Mastenbroek Den Haag FM

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haga FM is woensdagavond weer veel aandacht voor veiligheidsissues. Onder andere NL-Alert, Wereld Aids Dag en het gevaar van vrachtwagen in het Haagse verkeer komen voorbij.

Op maandag 3 december zendt de overheid om 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit, zodat mensen kunnen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Zo weten zij zeker dat zij op de hoogte zijn tijdens een echte noodsituatie bij hun in de buurt. Nieuw is dat NL-Alert uitbreidt naar aanvullende kanalen om zoveel mogelijk mensen te informeren en te alarmeren bij een ramp in de omgeving.

Wereldwijd wordt op zaterdag 1 december aandacht gevraagd voor hiv en aids. In Den Haag biedt het Centrum Seksuele Gezondheid aan het Westeinde een gratis en anonieme hiv-sneltest aan. Ook zijn dan mensen aanwezig die zelf hiv hebben en voorlichting geven over het virus, de zorg, het stigma, de behandeling en de kwaliteit van leven.

Bij een ongeluk op de Loosduinsekade is maandag een veertienjarige leerling van het Segbroek College overleden. De jongen werd geraakt door een vrachtwagen en kwam vrijwel direct om het leven. De discussie over zwaar vrachtverkeer in de stad laait nu weer op. Wil jij meepraten over dit onderwerp? Mail je telefoonnummer voor 21.00 uur naar dossiermastenbroek@gmail.com. Wij bellen dan tussen 21.00 en 23.00 uur live in de uitzending terug.

Misdaad en meer

Journalist Martijn Mastenbroek presenteert elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM het misdaadprogramma Dossier Mastenbroek. Het programma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden actuele en uiteenlopende thema’s besproken.