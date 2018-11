Nog eens meer dan 100 cadeaus voor Sintvoorieder1 vanuit Loosduinen

Opnieuw heeft Michel Rogier woensdag op de markt in Loosduinen een boodschappenwagen vol met cadeaus ingezameld voor de stichting Sintvoorieder1. “We hebben nu al 102 cadeau’s gekregen en dat is nog niet eens alles”, vertelt Michel op Den Haag FM.

De stichting blijft speelgoed en cadeaus ontvangen uit Loosduinen, en zal ze uiteindelijk bij de minder bedeelde kinderen van Den Haag afleveren. “Het zijn gewoon twee weken op rij heel veel cadeaus die we hier op de markt hebben ontvangen. Vanavond ga ik zelfs nog bij een paar adresjes langs om nog wat extra op te halen.” Donderdag zal Michel het hoogstpersoonlijk afleveren bij de opslag van Sintvoorieder1 op de Binckhorst.

Het Haagse CDA-lid zamelde vorige week woensdag tijdens de actieweek van Den Haag FM speelgoed in op de markt. Er heerste een misverstand over welke woensdag hij in Loosduinen zou staan om cadeaus in ontvangst te nemen, dus bleef het aanbod bij Michel binnenstromen. “Daarom ben ik er gewoon nog een dagje gaan staan.”

Luister hier naar het interview met Michel Rogier op Den Haag FM.