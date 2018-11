Ruil gebruikte cadeaus in voor ander speelgoed in Spoorwijk

Bij de Stichting Bij-1 is donderdagavond de Recycle Sint ruilmarkt in de Prudens van Duysestraat in Spoorwijk. Speelgoed dat niet meer wordt gebruikt kan men ruilen voor ander speelgoed. “Er zijn heel veel cadeautjes die thuis direct in de kast belanden”, vertelt activiteiten coördinator Debby Harting-Koning van Bij-1 op Den Haag FM.

Tijdens de ruilmarkt kan iedereen ongebruikt speelgoed, of iets anders waar niet meer mee gespeeld wordt, inleveren bij Bij-1. Vervolgens krijg je bonnen om ander speelgoed uit te zoeken. “Er worden zoveel spullen nieuw gekochten die niet worden gebruikt. Dat is zonde. Deze ruilmarkt maakt het sinterklaasfeest goedkoop en duurzaam.”

Recycle Sint is de initiatiefnemer van de speelgoedruilmarkt en organiseert door het hele land deze ruilmarkten. Via de website kan iedereen zelf een ruilmarkt organiseren. Aan de Prudens van Duysestraat 18 organiseert Bij-1 donderdag van 18.30 tot 20.30 uur voorlopig de laatste ruilmarkt in Den Haag.

Luister hier naar het interview met Debby Harting-Koning op Den Haag FM.