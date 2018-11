Audities voor Haagse straatartiesten moeten voor hoge kwaliteit zorgen

Groep de Mos wil dat een jury van professionals samen met de gemeente jaarlijks audities gaat houden voor straatartiesten. Als uit de auditie wordt geconcludeerd dat iemand talent heeft, mag de artiest zijn kunst vertonen op straat.

Daarnaast vraagt de partij aan de gemeenteraad om vaste plekken aan te wijzen voor deze straatartiesten. Raadslid Damiën Zeller gelooft dat optredens van hoge kwaliteit bijdragen aan een goede sfeer in de stad. “In steden als Rome en New York trekken straatartiesten veel bekijks, vanwege het hoge niveau, omdat daar wel audities worden gehouden. Mensen blijven daar echt staan om een optreden te zien of te beluisteren.” Zo genoot Den Haag van de muziek van Chuck Deely (foto) tot hij in 2017 overleed.

Volgens Groep de Mos dragen dit soort audities bij aan het terugdringen van overlast van het aantal bedelaars. De partij is dan ook van mening dat het bedelverbod in stand moet blijven.