Steeds meer Hagenaars, mogelijk 627.000 inwoners in 2040

Dat is balen: Scheveningen Light Air Show gaat komend weekend niet door

Meer in

De organisatie van de eerste Scheveningen Light Air Show heeft in overleg met de betrokken autoriteiten en diensten besloten de Light Air Show dit weekend af te lassen.

De weersverwachtingen zijn slecht waardoor er zaterdag en zondag niet veilig gevlogen kan worden. Zondag was de reservedag. Laaghangende bewolking, harde wind en slecht zicht zijn daarvan de oorzaak. De organisatie betreurt het dat de Light Air Show hierdoor niet kan worden uitgevoerd en gaat met de gemeente Den Haag in overleg voor een nieuwe datum in 2019.

Bezoekers die zaterdag toch naar Scheveningen komen, worden verwezen naar alternatieve activiteiten zoals de interactieve piano-installatie Keys of Light op het Kurhaus en Cool Event op het Kurhausplein en de Boulevard. Zaterdag worden vanaf 19.00 uur bovendien duizenden lichtjes ontstoken in de Scheveningse haven.

Luister hier naar een interview met organisator Truus van Amstel op Den Haag FM.