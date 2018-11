Haagse brouwerij Eiber maakt speciale seizoensversie van eigen bier: De Winterbaron

De Haagse brouwerij Eiber heeft een speciale winterversie van haar eigen bier gebrouwen: De Winterbaron. “Het begon eigenlijk met een mislukte partij van de normale Baron die niet naar behoren smaakte”, vertelt brouwer Jasper van den Burg op Den Haag FM.

Op 31 januari van dit jaar werd het rendement niet gehaald om het bier door te laten gaan als Baron. “Toen konden we kiezen om het weg te gooien of om er iets leuks mee te doen.” De brouwer voegde whisky, eiken houtsnippers, steranijs en kaneel toe en sloeg dat acht maanden op in een tank. “Zo heeft het die warme smaken voor in de winter goed op kunnen nemen.” De Winterbaron is een eenmalig bier van Eiber. “Tenzij we volgend jaar exact de zelfde fouten maken blijft dit een uniek product”, grapte Jasper.

Deze beperkte oplage verkoopt goed en is in winkels en cafés door Den Haag verkrijgbaar. Naast de drie vaste bieren van Eiber heeft Jasper nog genoeg ideeën voor andere bieren. “Het wordt een moeilijke keuze wat het volgende bier gaat worden.”

Luister hier naar het interview met Jasper van den Burg op Den Haag FM.