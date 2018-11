Lange Voorhout start en finish van 24-uurs sponsortochten voor Ronald McDonald Kinderfonds

Zo’n duizend wielrenners en hardlopers starten zaterdag 22 juni 2019 op het Lange Voorhout om in de vorm van twee grote harten Nederland te doorkruisen. Zij doen mee aan de HomeRide en HomeRun. Met deze 24-uurs sponsortochten wordt geld ingezameld voor het Ronald McDonald Kinderfonds.

Na de start in Den Haag fietsen de HomeRiders via de Ronald McDonald Huizen in Den Haag, Rotterdam, Tilburg, Nijmegen, Arnhem, Utrecht en Amsterdam in 24 uur 500 kilometer om te finishen in Den Haag. De HomeRunners leggen in 24 uur 240 kilometer af. Zij lopen langs de Ronald McDonald Huizen in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Leiden om tenslotte ook weer te finishen in Den Haag. De HomeRiders en HomeRunners kruisen elkaar onderweg in Rotterdam. De inschrijving voor deelnemende teams is inmiddels geopend en er hebben zich al 63 teams ingeschreven.

“Voor ouders van zieke kinderen zijn de Ronald McDonald Huizen van groot belang”, zegt directeur Renate Westerlaken-Loos van het Ronald McDonald Kinderfonds. “Ouders die hier verblijven, kunnen dag en nacht binnen enkele minuten aan het bed van hun zieke kind staan. Daarnaast is het een plek waar ze zich rustig kunnen terugtrekken en opladen. Het is geweldig dat ook dit jaar weer zoveel HomeRiders en HomeRunners in actie komen om hun steentje hieraan bij te dragen.”

Foto: Sonja Assenberg-Staarthof