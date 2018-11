Marketeer Bas de Wit van het Paard genomineerd voor IJzeren Podiumdier

Bas de Wit van het Paard is genomineerd voor een IJzeren Podiumdier in de categorie beste marketeer. Deze prijs wordt jaarlijks in meerdere categorieën uitgereikt aan en door leden van de Vereniging Nederlandse Poppodium- en Festivals (VNPF). “De nominatie is niet alleen voor mij, maar voor iedereen van het Paard”, vertelt de marketeer op Den Haag FM.

De nominatie is onder andere gebaseerd op de Lul niet Lolly, waarmee het Paard landelijke bekendheid genoot. De bedoeling van de lolly is om storend gepraat tijdens een concert tegen te gaan. “We hebben ze ontwikkeld en vervolgens voor inkoopprijs aan andere podia verkocht. Nu gebruiken zo’n tweeëntwintig zalen onze lolly’s.”

De IJzen Podiumdier prijs is in 1997 begonnen als grap en inmiddels uitgegroeid tot een prestigieuze prijs onder de leden van de VNPF. “Ik heb doorgewinterde directeurs zo blij als een kind gezien toen zij een IJzeren Podiumdier wonnen”, vertelt directeur van de VNPF Berend Schans. De prijzen worden zaterdag 19 januari tijdens een groots diner op Eurosonic Noorderslag uitgereikt.

Foto: VNPF

Luister hier naar het interview met Bas de Wit en Berend Schans op Den Haag FM.