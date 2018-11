Partij Nida in gemeenteraad wil dat politie boerka- en nikabdraagsters met rust laat

Het nikab- en boerkaverbod in scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en openbaar vervoer, dat vanaf juli 2019 van kracht wordt, moet ook in Den Haag gewoon worden gehandhaafd. Daarvoor pleit de ChristenUnie/SGP in de Haagse gemeenteraad. De partij dient hiervoor donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie in. De fractie van Nida in de raad komt met een tegenmotie, zo kondigt fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz aan op Den Haag FM.

“Met zo’n verbod zet je deze vrouwen ook in een sociaal isolement. Als het aan ons ligt, hoeft er geen prioriteit gegeven te worden aan de handhaving van deze wet”, zegt Yilmaz op Den Haag FM. “De vrijheid van godsdienst is in de grondwet verankerd. Persoonlijk heb ik niks met de nikab, maar het is een individuele en vrije keuze en dus moeten we deze personen dezelfde rechten gunnen als ieder ander.”

Van de grote partijen in de gemeenteraad lijkt alleen Groep de Mos in te gaan stemmen met de motie van de ChristenUnie/SGP. “We moeten wetten van het hoogste orgaan in dit land gewoon uitvoeren, of je het ermee eens bent of niet”, aldus een woordvoerder van Groep de Mos. In de drie andere grote steden lieten de burgemeesters deze week weten geen prioriteit te geven aan de handhaving van het verbod op gezichtsbedekkende kleding.

Burgemeester Krikke

Burgemeester Pauline Krikke wees er maandag in een reactie op dat de maatregel nog niet van kracht is en het kabinet nog een besluit moet nemen. “Daarop nu vooruitlopen is wat ons betreft prematuur. Pas als hierover meer bekend is, zullen we in Den Haag bezien hoe de handhaving van deze maatregel past binnen de totale opgave in de stad om de openbare orde te handhaven.” Yilmaz vermoedt dat tijdens de raadsvergadering donderdag de meest partijen de lijn van Krikke zal zullen volgen. “Ik denk dat de meeste partijen niet op de zaken vooruit willen lopen.”

Foto: Bas Bogers

Luister hier naar het interview met Cemil Yilmaz op Den Haag FM.