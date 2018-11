ROC Mondriaan helpt 180 jonge vluchtelingen aan stageplek

Het ROC Mondriaan heeft dit jaar zo’n 180 alleenstaande, minderjarige vluchtelingen en nieuwkomers een onderwijstraject met stage aangeboden.

Het gaat om jongeren tussen de 17 en 27 jaar die nog niet in reguliere opleidingen kunnen instromen, omdat ze de Nederlandse taal nog niet goed genoeg kennen of niet de juiste leervaardigheid hebben. Daarom is het ROC het traject ‘Internationale Schakelklas’ begonnen.

In dat traject krijgen de jongeren les op school én doen ze een taalstage in het Haagse bedrijfsleven. Zo krijgen ze taalervaring én ervaring op de arbeidsmarkt. In samenwerking met meerdere aanbieders van stageplaatsen zijn 180 jongeren zo al aan passend onderwijs geholpen.

