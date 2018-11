Subsidie voor achttien grote Haagse evenementen in 2019

De gemeente Den Haag ondersteunt volgend jaar achttien grote evenementen. “Evenementen zorgen voor meer bezoekers in de stad, werkgelegenheid en dragen bij aan het internationale imago van Den Haag als aantrekkelijke stad”, zegt wethouder Richard de Mos van Economie.

Bij de gemeente kwamen in totaal dertig aanvragen voor financiële ondersteuning binnen. Het stadsbestuur stelt ruim 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de achttien evenementen. Daarnaast is komend jaar 400.000 euro gereserveerd voor kleinschalige publieksevenementen. “De agenda voor 2019 is weer goed gevuld”, zegt De Mos. “Evenementen, groot en klein, dragen bij aan de levendigheid van Den Haag. Toeristen komen graag naar onze stad als daar evenementen zijn. Dat levert concreet banen op, in de beveiliging, de horeca, de catering, de logistiek, banen voor Haagse werklozen. Zo is de cirkel rond.”

Voor het eerst geeft de gemeente dit jaar acht “toonaangevende evenementen” de zekerheid zich door te kunnen ontwikkelen, zonder dat ze elk jaar opnieuw moeten afwachten of ze subsidie krijgen. Hierbij horen nationale vieringen zoals het Bevrijdingsfestival en The Life I Live, maar ook Parkpop en de Royal Christmas Fair is meerjarige steun toegezegd.

Pride Den Haag

Een aantal evenementen is doorverwezen naar het Promotiefonds Kleinschalige Publieksevenementen. Zo krijgt Pride Den Haag een bijdrage van 25.000 euro vanuit dit fonds, aangevuld met eenzelfde bijdrage vanuit de subsidiepot Emancipatie. “Iedereen in Den Haag hoort er bij, iedereen mag zijn wie hij of zij is”, zegt wethouder Bert van Alphen van Emancipatie. “De Pride Den Haag is een belangrijk moment om dit uit te dragen en ik ben daarom blij dat het komend jaar grootser aangepakt kan worden dan de voorgaande jaren.”

Foto: Peter van der Aar