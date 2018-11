Tussenstand: Anouk, Di-rect ft. Dionne en Louise vormen Top 3 verkiezing Haagse Song van het Jaar

Anouk staat met het liedje ‘Wen d’r maar aan’ op de eerst eplaats in de eerste tussenstand van de verkiezing van de Haagse Song van het Jaar 2018. Samen met 3voor12 Den Haag, poppodium Paard en organisatie Popradar Den Haag is Den Haag FM op zoek naar de beste Haagse track van 2018. De zoektocht is 14 november begonnen en er is al ruim 5.000 keer gestemd.

In de Top 20 is het op dit moment heel spannend. Het aantal stemmen op de liedjes ligt heel dicht bij elkaar, waardoor iedereen nog de kans heeft om de award mee naar huis te nemen. De meest aangevraagde ‘vrije keus’ is Mars met het nummer ‘Love is all’. Stemmen kan nog tot 13 december 23.59 uur, via Haagsesongvanhetjaar.nl. Op de website staat een ‘shortlist’ met zo’n honderd liedjes, uitgekozen door Den Haag FM en 3voor12 Den Haag. Er is dit jaar naast de publieksstemming ook een vakjury bestaande uit programmeurs uit de Haagse muziekscene.

Op vrijdag 14 december is de grote finale in de foyer van het Paard, met een live radio-uitzending en optredens van de grootste kanshebbers. Popradar Den Haag verzorgt in de vooravond een programma voor muzikanten. Vorig jaar won The Navigators de verkiezing met het nummer ‘The rock’. De groep nam toen voor de derde keer de officiële wisseltrofee mee naar huis, met daarbij de opdracht om ‘iets’ toe te voegen aan de bokaal. Eerder gingen De Kraaien en Piñata er met de award vandoor.

De Tussenstand Top 5:

1. Anouk – ‘Wen d’r maar aan’

2. Di-rect ft. Dionne – ‘Love in kind’

3. Louise – ‘If you only knew’

4. Batcrab – ‘Blindfolded’

5. Beyond the Moon – ‘Bones’