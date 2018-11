Winkelcentrum Leyweg krijgt nieuwe impuls

Ondernemers van het winkelcentrum aan de Leyweg hebben dinsdag een 12-puntenplan aangeboden aan wethouder Richard de Mos met suggesties om het winkelcentrum een nieuwe impuls te geven. “We krabbelen op uit het dal waar we in zaten, maar er is nog een hoop werk aan de winkel”, vertelt poelier en voorzitter van de ondernemersvereniging Henk van der Hoeven.

In het plan staan suggesties zoals de komst van een openbaar toilet, goede avondverlichting en meer handhaving. Ook wordt gezocht naar een manier om de dinsdagmarkt een impuls te geven. “De markt gaat landelijk steeds slechter en er moet gekeken worden hoe er meer aantrekkingskracht gegenereerd kan worden voor onze markt.” De wethouder liet dinsdag ook weten onderzoek te doen naar de mogelijkheid een grote publiekstrekker naar de Leyweg te halen. “De kant waar de V&D gezeten heeft behoeft nog invulling”, zegt Van der Hoeven op Den Haag FM.

Van der Hoeven is niet bang dat de komst van een grote publiekstrekker nadelig zal zijn voor de kleine ondernemers. “Wanneer er meer publiek naar de Leyweg komt, zullen ze ook de kleinere ondernemers weten te vinden. Zeker als het verblijfsklimaat een stukje verbeterd wordt.”

Luister hier naar het interview met Henk van der Hoeven op Den Haag FM.