Binnenkort ook deelfietsen en deelscooters in Den Haag

Er komt een pilot met drie deelfietsaanbieders in Den Haag. Het gaat om twee bedrijven die deelfietsen aanbieden en een derde die elektrische deelscooters verhuurt. De deelfietsen en -scooters worden zonder vaste standplaats (free floating) aangeboden.

Wethouder Robert van Asten van Mobiliteit ziet de deelfiets als één van de mogelijke oplossingen van vervoer in een steeds drukker wordende stad. “Een goede bereikbaarheid is van levensbelang voor Den Haag. De komende jaren groeit onze stad fors en daarom moeten we investeringen in goede vervoersmogelijkheden. De fiets en het OV zijn uitermate geschikt voor vervoer in de stad. Ik verwacht dat ook de deelfiets voor veel reizigers een interessant transportmiddel kan zijn”, aldus Van Asten.

De drie bedrijven moeten voor zij van start gaan wel aan een aantal spelregels voldoen. Zo is er in de vergunning onder meer vastgelegd dat ieder bedrijf maximaal 500 deelfietsen op straat mag uitrollen, krijgt iedere aanbieder een eigen gebied in de stad toegewezen én wordt er ieder half jaar geëvalueerd.

Start van de pilot

De aanbieders voor de pilots zijn Mobike (zone Beatrixkwartier – centrum), GoAbout (zone Beatrixkwartier) en Felyx (zone centrum – Internationale zone – Scheveningen). De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en naar verwachting starten de aanbieders na de winter. Eerder deze week ondertekende Den Haag een convenant met deelfietsaanbieders om te voorkomen dat de ‘gooi- en smijtfietsen’ voor een chaos in Den Haag zouden zorgen.