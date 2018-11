Den Haag start rattenoffensief: voorlichting én keiharde handhaving

De gemeente Den Haag, woningcorporaties en betrokken bewoners hebben samen een aanpak ontwikkeld tegen de toenemende rattenoverlast in de stad.

“Als bewoners etensresten buiten neergooien, trekt dat ratten aan”, zegt wethouder Richard de Mos van Buitenruimte. “Het bestrijden van ratten is kansloos als mensen daar niet mee stoppen. Daarom is er een gezamenlijke aanpak ontwikkeld die bestaat uit een mix van voorkomen, handhaven en opruimen. De aanpak is een aanvulling op bestaande maatregelen zoals het opleiden van broodambassadeurs en plaatsen van broodcontainers.”

Hagenaars kunnen rattenoverlast voortaan melden via 14070 en op Denhaag.nl/rattenoverlast. Er komt een voederverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) als er in een gebied rattenoverlast ontstaat of dreigt te ontstaan. Dat betekent dat het juridisch makkelijker wordt om een boete uit te delen aan vervuilers. Ook ondernemers die voor overlast zorgen, krijgen boetes opgelegd.

Rattenoffensief

In Moerwijk-Oost en Mariahoeve De Landen wordt een waar rattenoffensief gelanceerd, omdat daar veel rattenoverlast is. Handhavers voeren extra controles uit en hardleers gedrag wordt bestraft. “Met deze mix van voorlichting én keiharde handhaving gaan we de bruine rat de stad uit jagen”, belooft Richard de Mos. “Kinderen in speeltuintjes in Moerwijk worden bijna aangevallen door ratten. We maken ons misschien niet populair met boetes, maar we moeten dit met de harde hand aanpakken. We moeten écht stoppen met het weggooien van brood en andere etensresten.”