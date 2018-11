‘Gappies’ van Haagse filmmaker Joosje Duk in première

De eerste aflevering van ‘Gappies’, gemaakt door de Haagse filmmaker en actrice Joosje Duk, komt vrijdagmiddag online. ‘Gappies’ is één van de vijf winnaars van de NPO3 Serie Contest die een ‘pilot’ mochten maken. “Hopelijk worden wij uiteindelijk gekozen om de hele serie te mogen maken. Dit is een soort Idols voor series”, vertelt Joosje op Den Haag FM.

‘Gappies’ gaat over een kleine, lokale supermarkt die niet overgenomen wil worden door een grote keten. Om te voorkomen opgeslokt te worden is een nieuwe manager aangenomen om de winkel moderner te maken. Deze Jan-Joris, die JJ genoemd wil worden, wil de hele winkel en het personeel veranderen en gebruikt allemaal populaire Engelse woorden. “Heel vaak zijn er super-Nederlandse plekken waar we het willen verhippen en dan maar Engelse woorden gebruiken. Dat principe merk ik soms ook aan mezelf en dat leek me een leuk karakter als manager in de serie.”

De pilot komt vrijdag om 15.00 online op de website van NPO3. “Binnen een aantal weken wordt besloten welke van de vijf pilots wint en dus een hele serie mag maken.”

Foto: Jesse Dittmar

Luister hier naar het interview met Joosje Duk op Den Haag FM.