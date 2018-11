Binnenkort ook deelfietsen en deelscooters in Den Haag

Groen licht voor toekomstplannen Binckhorst

De toekomstplannen voor de Binckhorst hebben groen licht gekregen van de Haagse gemeenteraad. Dat betekent dat het bedrijventerrein de komende jaren verandert in een stadswijk waar wonen en werken gecombineerd worden. Er komen vijfduizend nieuwe woningen bij. De oppositie houdt zorgen over de plannen.

De ontwikkeling van de toekomstige wijk legt de raad niet vast in een gedetailleerd bestemmingsplan maar in het nieuwe omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt het bestemmingsplan en gaat over de ontwikkeling van een totaal gebied. De raad geeft kaders waarbinnen gebouwd kan worden. Maar oppositiepartijen vrezen dat de gemeenteraad hierdoor te weinig invloed kan uitoefenen. Met meer dan dertig moties probeerde de raad de toekomstplannen donderdag bij te sturen. De Haagse Stadspartij, PvdA, SP en de Partij voor de Dieren stemde uiteindelijk tegen de Binckhorst-plannen.

Weerstand

“Wij staan niet te juichen bij het grote vertrouwen dat het college heeft in marktpartijen.” Balster verwacht dat marktpartijen te zeer een vrije hand krijgen in de Binckhorst waardoor er minder betaalbare woningen gebouwd zullen worden. Ook Robert Barker van de Partij voor de Dieren zei “een ongemakkelijk gevoel” te hebben bij de plannen. “De kaders die de raad vastlegt zijn heel ruim. De democratische controle zie ik niet.” Ook Adeel Mahmood van NIDA zette vraagtekens. “We moeten er maar op vertrouwen dat alles goed komt. Maar er zijn nog veel onduidelijkheden.”

Oppositiepartij PVV sloot zich aan bij de coalitiepartijen. PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands verweet de andere oppositiepartijen te wantrouwend te zijn. “U probeert alles dicht te timmeren maar heb er toch vertrouwen in dat mensen met iets moois komen. Laat het los.”

