Izaline Calister, Sufi Spirits en LhGWR in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag tussen 10.00 en 12.00 uur aandacht aan de muziek van Izaline Calister, het festival Sacred Songs en tien jaar kunst bij Liefhertje, Grote Witte Reus (LhGWR).

De Curaçaos-Nederlandse jazzzangeres Izaline Calister is een muzikale caleidoscoop. Zondag treedt ze met haar eigen trio op in het Diamant Theater. Festival Sacred Songs belicht de kracht en de schoonheid van bezielde, religieuze muziek in eigentijdse vertolkingen. In de Nieuwe Kerk treden Shahzad Ali Khan en Salehedinne Mezbah tijdens het festivalonderdeel ‘Sufi Spirits‘.

Na tien jaar en op de kop af 84 exposities en honderden activiteiten zoals lezingen en workshops sluit presentatie-instelling LhGWR binnenkort haar deuren aan de Stationsweg en gaat het ‘ont-huizen’. Maar eerst is er een feest met de tentoonstelling ‘De Opmaat’ (foto). In Kunstlicht een reportage.

In Kunstlicht gewoontegetrouw ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.

Foto: Nadine Stijns