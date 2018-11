Liever Lokaal: Schaatsen in en om Den Haag

Tekst door Yolanda Wevers van De Hofpas.

Het is weer winter! Tijd om te schaatsen. Maar waar in Den Haag kan je eigenlijk terecht? Ontdek hier waar je kan schaatsen op de leukste schaatsbaantjes om daarna natuurlijk lekker warme chocomelk te gaan drinken. Met De Hofpas kan je bij veel restaurantjes in de buurt terecht voor voordeel en ook je schaatsen slijpen kan met korting.

Cool Event Scheveningen

Tot en met 20 januari kan je schaatsen op het Kurhausplein in Scheveningen. De schaatsbaan is overdekt en is 600 vierkante meter groot. Heb je geen schaatsen? Dan kan je deze gewoon huren. Naast de schaatsbaan, op De Pier, staat vanaf 1 december een super coole Ice Roetsjbaan. Op tubes glij je zo naar beneden de boulevard op. Gegarandeerd veel ijs- en glijpret. Tickets: Entree €5. Schaatshuur €5. Adres: Kurhausplein, Scheveningen.

Hofpasvoordeel: Vijfde kaartje gratis bij toegang tot het IJsbeelden Festival. Vijfde kaartje gratis bij passe-partouts voor alle onderdelen.

Schaatsbaan Oud Rijswijk

Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 december is de schaatsbaan bij winkelcentrum Oud Rijswijk weer open. De entree is gratis en er zijn schaatsen aanwezig. Adres: Herenstraat, Rijswijk.

Hofpasvoordeel bij horeca in de buurt: The Clay Oven, van maandag tot en met zondag 10 procent korting op alle gerechten voor maximaal vier personen.

Ice Paradise Leidschendam

Kom schaatsen in Leidschendam. Duizend vierkante meter puur winterplezier voor jong en oud. Tot en met 3 maart 2019 kan de hele dag door schaatsen. Bekijk hier de openingstijden. Tickets: Entree €5. Schaatshuur €5. Adres: Weigelia 40-42, Leidschendam.

Hofpasvoordeel bij horeca in de buurt: Grieks Restaurant Marathon, driegangenmenu van €27,50 voor €20. Keuze uit drie voorgerechten, drie hoofdgerechten en drie nagerechten. 1 persoon per Hofpas. Restaurant Thai Family, 15% korting op de gehele rekening (maximaal vier personen) van woensdag tot en met zondag.

Schaatsbaan Bezuidenhout – Spaarwaterveld

Van zaterdag 15 december 2018 tot en met vrijdag 25 januari 2019 kan er geschaatst worden in Bezuidenhout. Ook dit jaar wordt het ijsbaantje neergelegd voor ijspret bij de kinderen. De schaatsbaan en de schaatsenuitleen zijn gratis voor iedereen. Adres: Theresiastraat 195, tegenover de bibliotheek.

Hofpasvoordeel bij horeca in de buurt: Nieuw Engelhard Lunchroom, 10% korting op jouw deel van de rekening. Eetablissement Slootweg, Beierse Schnitzels geserveerd met gebakken krieltjes en Beierse groentemix voor maar €9,95 (normaal vanaf € 12,95).

Winters Delft – TU Delft

De plek voor heel veel ijspret met het gezin, de klas of vrienden. Een echt winterdorp met aankleding en belichting. Je kan hier schaatsen van vrijdagavond 7 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019. Prijs tickets Winters Delft: Dagkaart €5,50, Dagkaart plus schaatshuur €10,50. Adres: Op de campus van de TU Delft aan de Mekelweg.

Hofpasvoordeel bij horeca in de buurt: Happy Tosti, een gratis glas huisgemaakte limonade of ijsthee bij je tosti.

Schaatsen slijpen?

Bij Hofpaspartner Demelinne kan je je schaatsen laten slijpen met Hofpasvoordeel. Haal die schaatsen maar uit het vet. Je kan ook huren: super kwaliteit ijshockey- en kunstschaatsen (geen noren).

Hofpasvoordeel: Schaatsen slijpen voor €4,95, schaatsen huren €4,95.

