Skunk Anansie, Tears For Fears en Nile Rodgers & Chic volgend jaar op Parkpop Saturday Night

Skunk Anansie (foto), Tears For Fears en Nile Rodgers & Chic zijn als eerste artiesten bevestigd voor het festival Parkpop Saturday Night op zaterdag 29 juni 2019 in het Zuiderpark in Den Haag.

De Britse rockband Skunk Anansie bestaat al sinds 1994 en is vooral bekend van hits als ‘Brazen (Weep)’, ‘Hedonism (Just because you feel good)’ en ‘Weak’. Chic brak in 1978 door met wereldhits als ‘Le Freak’ en ‘Est-ce Que (C’est Chic)’. Door het grote succes van Chic groeide bandleider Nile Rodgers uit tot een veelgevraagd producer en songschrijver. Tears For Fears brak in de jaren tachtig door met hun sfeervolle, tot in de puntjes geproduceerde dansbare synthesizerpop, met hits als ‘Everybody wants to rule the world’, ‘Shout’ en ‘Mad world’.

De kaartverkoop voor Parkpop Saturday Night is direct van start gegaan met een Early Bird-actie. Voor de eerste 2.500 tickets geldt een speciaal tarief van €38,50 euro (incl. servicekosten). Daarna gaan tickets 48,50 euro (incl. servicekosten) kosten.

Parkpop Weekend

Parkpop Saturday Night is onderdeel van het Parkpop festivalweekend. De aftrap is op vrijdag 28 juni met Parkpop Downtown in de binnenstad van Den Haag, gevolgd door Parkpop Saturday Night op zaterdag 29 juni. Op zondag 30 juni viert Parkpop haar 39e editie in het Haagse Zuiderpark.

