Universele Verklaring van de Liefde wordt getekend in Den Haag

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tekent deze vrijdag om 16.00 uur de Universele Verklaring van de Liefde. Ze doet dat op het Plein naast de Tweede Kamer.

De verklaring is opgesteld door Aidsfonds en roept overheden en mensen op om uitsluiting, ongelijkheid en aids wereldwijd te stoppen en álle liefdes te beschermen. De minister stapt vrijdagmiddag in een vier meter hoog hart om haar handtekening te zetten. Vanuit Londen steunt Prinses Mabel de actie door ook te tekenen en iedereen uit te nodigen hetzelfde te doen.

Zaterdag 1 december is het Wereld Aids Dag. Volgens het Aidsfonds zijn “toenemend conservatisme en uitsluiting van mensen die kwetsbaar zijn voor hiv”, op dit moment “dé voedingsbodem voor een groeiend aantal nieuwe hiv-infecties”. Daarom is het nu tijd voor een nieuw geluid, zegt het Aidsfonds. “Met het tekenen van de Universele Verklaring van de Liefde nodigen minister Kaag en Prinses Mabel iedereen in Nederland uit om ook voor de liefde te gaan staan.”

Foto: Pexels.com