Veteranendag zoekt kokende scholieren voor ‘come-back meal’

De organisatie van de Nederlandse Veteranendag zoekt kokende scholieren voor een ‘come-back meal’ voor veteranen.

Scholieren die kans willen maken op een gastles van een veteraan in de klas, een vlucht in een oude Dakota, een VIP-behandeling tijdens Veteranendag of een ontmoeting met koning Willem-Alexander kunnen hiervoor meedoen aan een kookwedstrijd. De scholieren moeten een recept bedenken voor een ‘come back meal’: een speciale maaltijd voor een veteraan bij terugkeer van een missie. De tien best recepten worden volgend voorjaar daadwerkelijk gekookt voor een groep veteranen, waarna een winnaar gekozen wordt.

Nederlandse Veteranendag is volgend jaar op 29 juni in de binnenstad van Den Haag en op het Malieveld. Scholen die mee willen doen aan de kookwedstrijd kunnen contact opnemen met Wouter Lemm via wouterlemm@bkb.nl.

Foto: Pexels.com