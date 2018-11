Wie maakt de lekkerste gehaktbal van Den Haag?

Liever Lokaal: Schaatsen in en om Den Haag

Ramon Bolyari organiseert zondag in zijn restaurant in de Raamstraat het eerste Haagse gehaktballenkampioenschap. “Van koks met Michelinsterren tot de huisvrouw, iedereen mag meedoen”, vertelt Ramon op Den Haag FM.

Tijdens de wedstrijd maken de deelnemers twintig gehaktballen die blind aan de het publiek worden geserveerd. “Iedereen zit dus een beetje in de jury.” De winnaar krijgt van het restaurant de eretitel van ‘Beste Haagse Gehaktbal 2018’ en een bijbehorende bokaal. “Voor de winnaar hebben we zelfs nog een culinaire verassing in petto.” Ramon wil de competitie jaarlijks gaan organiseren.

Aanmelden om deel te nemen aan de wedstrijd kan via info@bolyari.nl. “We hebben nog een paar plekjes over.” Het publiek is vanaf 17.00 uur welkom bij Restaurant Bolyari aan de Raamstraat 11.

Foto: Pixabay.com

Luister hier naar het interview met Ramon Bolyari op Den Haag FM.