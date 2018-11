Zo werkt de deelfiets volgend jaar in Den Haag

Een van de bedrijven die meewerken aan de proef met deelfietsen in de stad is het Haagse bedrijf GoAbout. In het Beatrixkwartier plaatsen ze fietsen die volgens het bedrijf eenvoudig te lenen zijn via hun app. “Het kost de eerste keer maar drie minuten om de app te installeren, je te registreren en een fiets te kunnen meenemen”, vertelt medeoprichter Jacco Lammers.

De fietsen GoAbout komen op verschillende virtuele standplaatsen in het Beatrixkwartier te staan. “Dat betekent dat wij de stallingen digitaal kunnen plaatsen en verplaatsen naar wens.” Door middel van de app is te zien hoeveel fietsen er beschikbaar zijn en waar ze staan. Vervolgens kan iemand via de app een fiets kiezen, digitaal van het slot halen en meenemen zolang als gewenst. “We kunnen zien waar de fiets is, dus als jij hem in je schuur zet weten wij hem te vinden”, vertelt Jacco op Den Haag FM.

In eerste instantie zijn de deelfietsen bedoeld voor de reizigers van en naar werk die de laatste kilometers na gebruik van het openbaar vervoer met de fiets willen afleggen. Suggesties voor stalplaatsen of manieren wanneer de fiets gebruikt kan worden zijn welkom. “We luisteren graag nar de gebruiker. Welk gebruik vinden zij ideaal?” Vanaf maart wil Jacco de eerste deelfietsen kunnen uitzetten in het Beatrixkwartier.

