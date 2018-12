Den Haag FM Top 30 (week 48)

Den Haag FM zendt elke zaterdag een eigen hitlijst uit, de Den Haag FM Top 30, met een overzicht van de dertig meest gedraaide songs op de Haagse omroep in de afgelopen week, waaronder uiteraard veel Haagse nummers.

De Den Haag FM Top 30 wordt gepresenteerd door Herman van Velzen. Hieronder de lijst zoals die is uitgezonden op zaterdag 1 december, met achtereenvolgens de notering deze week, vorige week, het aantal weken, artiest en titel.

01 01 05 Davina Michelle – Het duurt te lang

02 02 09 Jonas Blue ft. Jack & Jack – Rise

03 03 09 Rita Ora – Let you love me

04 05 08 Shawn Mendes ft. Zedd – Lost in Japan (remix)

05 04 13 Calvin Harris ft. Sam Smith – Promises

06 07 07 Dean Lewis – Be alright

07 06 13 Marshmello ft. Bastille – Happier

08 09 10 Kraak & Smaak ft. Ivar – I’ll be loving you

09 08 11 Silk City ft. Dua Lipa – Electricity

10 11 06 Armin Van Buuren ft. Sam Martin – Wild wild son

11 12 05 Son Mieux – Old love

12 10 14 The Chainsmokers ft. Emily Warren – Side effects

13 14 04 Mike Peterson – Perfect voor mij

14 13 08 Sigala, Ella Eyre & Meghan Trainor ft. French Montana – Just got paid

15 15 03 Kygo ft. Sandro Cavazza – Happy now

16 18 04 Little Mix ft. Nicki Minaj – Woman like me

17 — 01 Clean Bandit ft. Marina And The Diamonds & Luis Fonsi – Baby

18 20 06 Ariana Grande – Breathin’

19 22 02 Martin Garrix ft. Mike Yung – Dreamer

20 21 06 Ava Nova – Once again

21 17 12 Fais – Make me do

22 — 01 Bløf – Zachtjes Zingen (Giraff remix)

23 19 16 Imagine Dragons – Natural

24 16 17 Zedd ft. Elley Duhé – Happy now

25 23 12 Pat Smith – Say what you want

26 27 07 Douwe Bob – Shine

27 29 02 Chef’special – Into the future

28 25 03 Tiesto – Grapevine

29 26 14 Aya Nakamura – Djadja

30 28 11 Jhilani Wijsman – Mijn stad Den Haag