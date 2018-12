Gitarist Spike van Di-rect eerste hoofdgast tijdens ‘Behind the Music’ in Paard

Poppodium Paard en het interviewplatform FaceCulture presenteren op zondag 16 december de eerste Haagse editie van ‘Behind the Music‘. Tijdens deze interactieve interviewavond vol uniek beeldmateriaal is gitarist Spike van Di-rect de hoofdgast.

Spike zegt uit te kijken naar de bijzondere avond. “Het zal wel een verrassende avond worden aangezien Martin van FaceCulture en ik ver terug gaan, en hij een journalist is waarmee ik door de jaren heen veelvuldig leuke en open interviews heb gehad. Ik verwacht een reis door de tijd, waarbij hij zich waarschijnlijk nog alles zal kunnen herinneren, en ik m’n best ga doen.”

In Behind the Music blikt host en interviewer Martin Kuiper met Spike terug op zijn carrière aan de hand van oude FaceCulture-interviews met hem. “Ik heb Spike voor het eerst geïnterviewd in 2006 en door de jaren heen heb ik hem met veel interesse gevolgd”, vertelt Martin. “Spike is een fascinerende muzikant en als mens heeft hij veel meegemaakt. Ik verwacht een mooie avond vol prachtige verhalen over de hoogte- en dieptepunten. De successen met Di-rect, het vertrek van Tim Akkerman, de herstart met Marcel, zijn rock-‘n-roll imago en de avonturen met The Deaf zullen allemaal aan bod komen.”

Water en vuur

In de aanloop naar de avond interviewt Kuiper een aantal personen dichtbij Spike over de gitarist. Fragmenten uit deze interviews worden op de avond zelf voor het eerst vertoond en zijn dus ook een verrassing voor Spike zelf. “Tim Akkerman bijvoorbeeld omschreef zijn relatie met Spike als water en vuur en vertelt open over zijn afscheid van Di-rect.” Bezoekers mogen vrijuit vragen stellen aan de gitarist tijdens de avond. Tickets kosten 12,50 euro, inclusief 2,50 servicekosten.

Foto: Mozer Guitars (Facebook)