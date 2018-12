Clean Bandit en Miley Cyrus in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Clean Bandit en Mark Ronson & Miley Cyrus (foto).

Clean Bandit is een hitmachine die om de paar maanden een nieuwe samenwerking aangaan en scoren. Nu hun tweede album uit, herken je dan ook al de helft van de songs. In de uitzending hoor je vanavond een gloednieuwe track van ze. Net als van Miley Cyrus die de samenwerking zocht met Mark Ronson.

Meer nieuwe releases zijn er van Beans on Toast, Ed Struijlaart, Bruut, Jeff Tweedy, The 1975, Bryan Ferry, Latifah & Tabitha, Alessia Cara, Chance the Rapper en Earl Sweatshirt. Tevens hoor je Coldplay onder een andere naam en in samenwerking met Pharrell en ook Nelson Mandela?

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).