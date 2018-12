Gemeente wil wereldtop over klimaatverandering naar Den Haag halen

De gemeente Den Haag gaat onderzoeken of het mogelijk is om een voor 2020 geplande wereldtop over klimaatverandering naar Den Haag te halen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat maakte vorige maand bekend dat Nederland de klimaattop over twee jaar zal organiseren. In welke stad dat is, werd nog niet gezegd. De ChristenUnie/SGP in de gemeenteraad riep daarom het stadsbestuur op om de top naar Den Haag te halen.

Het college van burgemeester en wethouders is het daarmee eens, staat in een brief aan de gemeenteraad. “”We zien dit als een mooie kans voor Den Haag. We gaan onderzoeken onder welke voorwaarden de klimaattop georganiseerd gaat worden en welke mogelijkheden er zijn om Den Haag als gaststad kandidaat te stellen.”

Foto: Pixabay.com