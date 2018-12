Hannelore Zwitserlood te gast in Mediamix op Den Haag FM

Zondagavond is Hannelore Zwitserlood te gast in het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM.

Hannelore Zwitserlood was jarenlang nieuwslezeres op Radio 538. Zondagavond praten we uitgebreid met de geboren Haagse. Hannelore is een echte duizendpoot. Zo schreef ze het boek ‘Goed nieuws’ over de vele intriges in de radiowereld en vanaf januari is ze de sidekick bij de ochtendshow van Frank Dane op 538.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.