WINACTIE: Gratis naar concert Sheppard in Paard op 10 december

Den Haag FM geeft komende week vrijkaarten weg voor het concert van de Australische band Sheppard, bekend van gigahit ‘Geronimo’, op maandag 10 december in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Het album ‘Watching The Sky’ van Sheppard heeft al meer dan negentig miljoen streams op de teller staan. Het afgelopen jaar is er dan ook een hoop veranderd voor de band. In 2017 deden ze nog support voor Little Mix bij hun Britse tour, nu komen ze als headliner zelf Europa veroveren. Logisch, als je hun catchy-popsongs hoort. Inmiddels zijn ze al te gast geweest bij Ellen DeGeneres en Jimmy Fallon en kunnen ze headliner shows in New York en Los Angeles ook van hun lijstje strepen. Eigenlijk dus best wel bijzonder dat ze in december ‘gewoon’ in Den Haag staan. De Nederlandse Indiepop-band Charmplay verzorgt het voorprogramma.

Den Haag FM geeft twee keer twee vrijkaarten weg voor het concert van Sheppard op maandag 10 december in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou komende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten.

