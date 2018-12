Bijna helft van Haagse jongeren kampt met eenzaamheid

Bijna de helft van de Haagse jongeren voelt zich eenzaam, blijkt uit een rapport van de GGD Haaglanden. Raadslid Fonda Sahla van D66 wil daarom dat vereenzaming meer onder de aandacht komt voor middelbare schoolleerlingen. “De cijfers zijn alarmerend. Bestaande maatregelen tegen eenzaamheid richten zich vooral op ouderen. We willen ook een duidelijke focus op jongeren”, aldus Sahla.

Eenzaamheid onder jongeren is vaak onzichtbaar door verschillende redenen. Jongeren kunnen via social media naar buiten brengen dat het alleen maar goed met ze gaat, maar zich toch eenzaam voelen en er niet over praten, stelt de partij. Jongeren die zich langdurig eenzaam voelen, lopen een groter risico psychische problemen te ontwikkelen. Het risico op depressies, een laag zelfbeeld, slaap- en verslavingsproblemen liggen op de loer. Deze problemen kunnen lang doorwerken in het latere leven, met alle gevolgen van dien.

Sahla heeft haar plan schriftelijke aan het stadsbestuur kenbaar gemaakt, waar in ze onder andere extra aandacht rond de overgang van basis- naar middelbaar onderwijs vraagt. “Extra aandacht gericht op eenzaamheid kan dan erg wenselijk zijn en daarom zou er een extra consult moeten komen”, aldus Sahla.

Luister hier naar een interview met Fonda Sahla op Den Haag FM.