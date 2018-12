WINACTIE: Gratis naar ‘Tim Akkerman sings The Boss’ in Paard op 15 december

Burgemeester hoopt uit België uitgezette zoon van ‘haatimam’ te kunnen de-radicaliseren

De zoon van de omstreden Haagse imam El Alami Amaouch (foto), die binnenkort door België het land wordt uitgezet, kan vooralsnog gewoon in Den Haag komen wonen. Dat schrijft burgemeester Pauline Krikke in een brief aan de gemeenteraad.

De PVV in de gemeenteraad vroeg eerder om een stadsbreed gebiedsverbod voor El Alami Amaouch en zijn zoon. Krikke zegt eerst een “persoonsgerichte aanpak” te willen starten met de zoon. “Daarbij onderzoeken we in samenspraak met lokale en nationale partners welke maatregelen het meest opportuun zijn om verdere radicalisering te voorkomen, het proces van radicalisering te monitoren en systematisch toe te werken naar re-integratie en resocialisatie.”

De tiener kwam eerder in opspraak omdat hij in een filmpje ’s nachts door de stad Verviers liep terwijl hij in het Arabisch opriep tot moord op christenen. Zijn vader, imam El Alami Amaouch, werd eerder al België uitgezet en verblijft sindsdien in de Schilderswijk.

“Jihadistenvriend”

De Haagse PVV laakte de “passieve houding van burgemeester Krikke op het gebied van jihadisme” en riep haar op om te stoppen met “zich te gedragen als een jihadistenvriend”. Krikke werpt die beschuldigingen ver van zich. “Het college deinst er niet voor terug om als dat nodig is stevige maatregelen toe te passen, maar gaat daarbij altijd wel zorgvuldig en juridisch zuiver te werk binnen de grenzen van de rechtsstaat.”