CDA fractievoorzitter Karsten Klein stapt in mei op

Oud-wethouder Karsten Klein kijkt er naar uit om in het Europees Parlement (EP) aan de slag te mogen als hij wordt verkozen. Klein staat op plek drie van de kieslijst. De CDA’er spreekt maandag met duidelijke taal over zijn toekomst als fractievoorzitter in Den Haag. “Vanaf mei zal dat in ieder geval ophouden”, vertelt Klein op Den Haag FM.

Dat betekent niet dat de oud-wethouder Den Haag de rug toe keert. “Ik wil alle ervaring die ik heb opgedaan in de lokale politiek meenemen naar Europa en andersom. Het is nog altijd een grote uitdaging omdat de Europese politiek beter gezien te laten worden in Nederland.” Dat hij op de derde plek van de kieslijst te staat ziet Klein als een eer. “Dat betekent ook dat ik mijn ideeën wel kwijt kan in de fractie met zo’n hoge positie, daar kijk ik enorm naar uit.”

Daarnaast is Klein blij om op een internationaal niveau aan de slag te kunnen, waar zijn Duitse achtergrond goed van pas kan komen. “Mijn ouders zijn Duits en ik spreek het vloeiend. Dat komt goed uit aangezien de de CDU, de partij van Angela Merkel, veel invloed heeft in het Parlement.”

Luister hier naar het interview met Karsten Klein op Den Haag FM.